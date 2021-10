Julio Iglesias malato? Lui spiega la verità su Instagram: «Solo io posso raccontare la mia storia»

Simone Montedoro ha interpretato Julio Iglesias a Tale e Quale show interpretando "Se mi lasci non vale". E il pubblico ha cominciato a chiedersi che fine abbia fatto il noto cantante spagnolo, assente dalle scene da un po'. Iglesias è attualmente l'artista latino di maggior successo di sempre e il cantante solista con maggior successo nella storia d'Europa con all'attivo trecento milioni di dischi venduti.

APPROFONDIMENTI RIMANDATO Tale e Quale Show, Francesco Monte imita Cesare Cremonini. Il... IL GIALLO Alessia Macari "tagliata" da Domenica In: «Voglio una... L'ESIBIZIONE "Tale e Quale Show", Stefania Orlando-Lady Gaga conquista... GOSSIP Cristina e Victoria Iglesias al concerto di Enrique FLORIDA Julio Iglesias mette in vendita quattro terreni per 150 milioni di...

Il doodle di Google celebra la messicana Maria Grever: compose “Pensami” cantata da Julio Iglesias

Le figlie di Julio Iglesias fanno il pieno di like su Instagram

Julio Iglesias e le voci sulla malattia

La sua assenza dalle scene ha suscitato illazioni di alcuni su una sua presunta malattia. Ma è stato lo stesso artista a chiarire le cose qualche tempo fa sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una foto dei suoi 20 anni quando stava ancora recuperando le forze dopo un grave incidente stradale avuto nel 1963, dopo il quale dovette interrompere una promettente carriera da calciatore. «Avevo 19 anni quando un giorno qualunque mi ritrovai in ospedale quasi in fin di vita e con pochissime speranze di recupero - scrive Iglesias - a 21 anni nuotavo sei o sette ore al giorno finchè non ne potevo più, ed è stato lì che ho iniziato a scrivere canzoni». Per camminare, ricorda il cantante, all'inizio gli servivano due bastoni.

E oggi come sta? «Certo che mi fa male la spalla come è sempre stato, ed è ovvio che a 78 anni abbia meno forze rispetto a una volta. Alla mia età nemmeno a un grande sportivo si può chiedere di allenarsi come faceva a 20 anni (...) A volte dicono che sto male, io sto come dovrei stare alla mia età e se devo raccontare la storia della mia vita lo farò in prima persona perché nessuno può farlo meglio».