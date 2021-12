Jovanotti positivo al Covid, su TikTok racconta: «Febbre alta, mal di gola pazzesco e dolori ai muscoli»

Lo racconta a modo suo, con la creatività che lo contraddistingue, mostrando anche il termometro in primo piano. Ma quando Lorenzo Jovanotti rivela la positività al Covid, lo fa da casa sua mostrando tutti i "danni" del virus: «È un'influenza, di quelle toste - dice in diversi video su TikTok - Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato...». Nelle clip si mostra combattivo, scherzando e prendendo "a pugni" il Covid: «Vai via dai, ci sono posti migliori. Natale è passato e passerai anche tu», racconta. Il cantante indossa una t-shirt bianca e una camicia a scacchi rossa e parla dei sintomi, oltre la febbre alta delle ultime ore: «Mal di gola, pazzesco - aggiunge in un altro video - male di muscoli, tutto... Passerà».

Poi una "frecciata" ai tamponi rapidi, che evidentemente non avevano segnalato la positività a differenza di quello molecolare: «Non è che questi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni. Infatti poi la sera - rivela il cantautore - mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: "Stamattina ero negativo poi ho fatto il molecolare e sono positivo"».