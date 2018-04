Jovanotti, blitz delle Iene al concerto: Lorenzo dedica una canzone a Nadia Toffa

di Alessia Strinati

Blitz deal. Nicola Savino esono saliti sul palco di Bologna dove il cantante teneva il suo show e hanno raccontato quello che è successo in un servizio andato in onda ieri sera.Per Nadia si tratta del primo servizio dopo la pausa della scorsa settimana, quando aveva annunciato a tutti i suoi followers che si sarebbe concessa dei giorni di riposo perché particolarmente provata dalle terapie a cui si sta sottoponendo per guarire dal cancro. Jovanotti le ha così dedicato una vera e propria serenata: davanti a tutto il suo pubblico il cantante di Cortona le ha cantato una versione "su misura" di Bella suonata solo con la chitarra e guardandola negli occhi ad incoraggiarla a non smettere di lottare., commossa, ha ringraziato sul suo profilo Facebook Jova postando la foto di quel momento e scrivendo: «Sono una ragazza fortunata», riferendosi a uno dei successi del cantante. Qualche ora dopo anche Jovanotti ha ringraziato la redazione del Le Iene per la sorpresa con un post su Instagram.