Jovanotti, a Domenica In la commozione per la figlia Teresa guarita da un tumore: «È stata strepitosa»

Commozione per Jovanotti. Un Lorenzo Cherubini che i telespettatori non sono abituati a vedere, data la sua spiccata allegria, che trasmette con musica e testi. Ma dopo il periodo buio che ha vissuto, a causa del tumore che aveva colpito la figlia Teresa un anno fa, ora Jova mostra un altro lato di sè, e lo fa proprio in televisione. Ospite a Domenica In, Lorenzo si è mostrato commosso parlando della figlia che ora è guarita da un linfoma di Hodgkin, come lei stessa ha raccontato sui social spiegando il suo lungo percorso di guarigione.

«Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza... È stata strepitosa» ha detto Jovanotti con occhi lucidi. Mia figlia ora sta studiando arte negli States - ha proseguito -. A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo».

E poi, parlando di Teresa, Jova ha aggiunto: «È difficile focalizzare che tua figlia cresca, per me è sempre la mia piccola. Con me parla di arte, musica e libri mentre a mia moglie chiede consigli sulla vita. È in gamba».