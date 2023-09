Holden ad Amici 2023, chi è Joseph Carta: il figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini) e come ha reagito la cantante

Joseph Carta, noto come Holden, è uno dei nuovi allievi di Amici 2023.

Questo giovane cantautore, rapper e producer italiano di 23 anni ha una storia musicale che inizia fin da giovanissimo, ha all'attivo già dei successi e il suo nome d'arte è ispirato al protagonista del celebre romanzo di J.D. Salinger, "Il giovane Holden": riflette il suo senso di ribellione e angoscia verso il mondo circostante. Joseph Carta è il figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, quest'ultimo noto anche per essere il marito di Laura Pausini. Il fatto che il suo nome sia collegato a Carta e Pausini ha suscitato curiosità e in tanti hanno cercato qualche segno da parte loro sui social. Stupisce invece il fatto che Laura Pausini al momento non ha pubblicato nessun riferimento al ragazzo, forse proprio per non intaccare il suo percorso ed evitare che risulti come il "raccomandato" di turno.

Photo Credits: Ufficio Stampa_Red Communications music by Korben