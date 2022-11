Jonnie Irwin licenziato da Channel 4 dopo la diagnosi di tumore terminale: «Mi hanno spezzato il cuore»

Jonnie Irwin ha criticato il trattamento ricevuto da Channel 4 dopo che gli è stato diagnosticato un cancro terminale ai polmoni.

Il presentatore è stato allontanato da Un posto al sole dopo sedici anni di partecipazione allo show. Afferma che il network si è adoperato per sostituirlo rapidamente dopo che lui li aveva aggiornati sulle sue condizioni. Jonnie ha dichiarato al The Sun: «Non ho ricevuto il sostegno di A Place In The Sun. Ho detto loro che volevo lavorare. Quando ho detto che potevo fornirgli le note mediche e le garanzie del mio oncologo che sono in grado di lavorare, mi è stato detto testualmente: "Oh, non vuoi proprio seguire questa strada, vero?"».

«Hanno detto: "Non pensiamo di poter ottenere l'assicurazione", non "Non possiamo", ma "Non pensiamo". Questo mi ha spezzato il cuore e ha influito sulla mia salute mentale».

Jonnie ha iniziato a presentare Un posto al sole nel 2004, ma non è più apparso nel programma dopo la diagnosi dell'agosto 2020.

Ha proseguito: «Nel giro di due settimane qualcun altro era in TV a fare il mio lavoro. Dopo 18 anni sento di essermi guadagnato un po' di più da loro. È stato il mio primo lavoro in TV ed è stato speciale per me. Ho iniziato con la mia cara amica Jasmine Harman e mi è stato tolto.

Come se il cancro non fosse già abbastanza grave. Ora sono solo, messo in disparte a favore di qualcuno più sano».

TV host Jonnie Irwin says A Place in the Sun axed him after cancer diagnosis https://t.co/7gqLE7bXFj — BBC News (UK) (@BBCNews) November 24, 2022

La risposta

Channel 4 ha risposto ai commenti di Jonnie e ha rilasciato una dichiarazione a Good Morning Britain.

Insieme alla casa di produzione Freeform Productions, che realizza Un posto al sole, hanno dichiarato: «Non è stato lasciato nulla di intentato per cercare di permettere a Jonnie di continuare le sue riprese internazionali con noi durante Covid, ma la casa di produzione non è riuscita ad assicurargli una copertura assicurativa adeguata. Naturalmente comprendiamo quanto debba essere frustrante per lui in questo momento incredibilmente difficile».