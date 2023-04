Jerry Calà e l'infarto, il racconto a Domenica In: «Un dolore fortissimo allo stomaco che non passava. Mi hanno messo degli stent al cuore»

«Eh…già», con questa frase citata da una famosa canzone di Vasco, Jerry Calà arriva in studio da Mara Venier dopo l'infarto. L'emozione è tanta per entrambi. La prima a dare la notizia del malore del comico è stata proprio la conduttrice sui social, e ora il comico è ospite nello studio di Domenica In per ringraziare tutti, la sua ex moglie prima di tutti, e per raccontare quanto accaduto.

Jerry Calà e Mara Venier perché si sono lasciati? Lei: «Lui era un birichino. Mi ha tradita anche il giorno del nostro matrimonio»

Jerry Calà racconta l'infarto a Domenica In

«Da dove comincio ora? Non è stato un grande anno ed è successa questa cosa qua che non mi aspettavo, perché sono sempre stato attento al cuore», racconta a Rai1 tra sorriso e tensione. «L’infarto è stato inaspettato. Ho sentito un peso fortissimo allo stomaco, ho pensato fosse un'indigestione perché avevo mangiato in fretta dopo una giornata di lavoro al freddo, poi ho capito che c’era qualcosa di più». Fondamentale il soccorso immediato. «Grazie al tempestivo intervento del 118 e alla collaborazione dell’hotel dov’ero e del produttore del film, sono arrivati subito i soccorsi. Mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma, ma il dolore non passava».

Bettina Castioni, età, figli, carriera, vita privata: chi è la moglie di Jerry Calà e come si sono conosciuti. La donna ospite da Mara Venier

I soccorsi

Poi la corsa in ospedale. «I medici erano stati allertati, sono finito subito in sala operatoria e mi hanno messo degli stent. Non ho avuto paura di dormire, ma ora ho paura a dormire solo, a restare da solo a casa». Mara Venier, sua grande amica nonchè ex moglie, interviene: «È tutta la vita che mi fai diventare matta, è stato un brutto infarto». Fonda,entale l'intervento dei medici. «Salvo grazie alla Clinica mediterranea di Napoli»