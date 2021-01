Jeff Bridges, segnali di speranza: «Il mio tumore si è drasticamente ridotto, sono euforico»

Jeff Bridges sta facendo progressi nella sua battaglia contro il cancro. La star del Grande Lebowski, 71 anni, ha dichiarato che un «nuovo protocollo» a cui è sottoposto sembra sia un successo. «Dopo la Tac ho visto che si sta riducendo il mio tumore», ha detto il premio Oscar. «La cosa si è drasticamente ridotta».

Il veterano di Hollywood ha detto di essere tornato a casa «euforico per la notizia» ma ha anche sottoineato di come il suo umore abbia subìto una svolta verso il basso dopo aver appreso delle rivolte mortali nel Campidoglio degli Stati Uniti. «Accendo la TV per scoprire cosa sta succedendo nel mondo e vedere il nostro paese attaccare se stesso mi ha spezzato il cuore».

May we dream together of the kind of world we’d like to live in & make these dreams come true through our actions. Wishing everyone a Happy New Year! More @: https://t.co/GcCI5SkF65 pic.twitter.com/Epi4pmUU2w

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) December 31, 2020