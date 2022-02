Morta Jane "Nightbirde" Marczewski, la star di America's Got Talent aveva 31 anni

Jane "Nightbirde" Marczewski, la star di AGT, la versione americana di Italia's Got Talent, è morta all'età di 31 anni dopo una difficile battaglia contro il tumore. La cantante è deceduta nella giornata di domenica. A nulla sono valse le cure a cui si sottoponeva ormai da tempo: il tumore aveva già raggiunto polmoni, colonna vertebrale e fegato.

La star dell'Ohio era una delle favorite a "AGT", prima di ritirarsi dalla competizione lo scorso Agosto per sottoporsi alle cure. «Dalla mia audizione, la mia salute è peggiorata e la lotta contro il tumore richiede tutta la mia energia e attenzione», aveva rivelato sulla propria pagina Instagram. «Sono così triste di annunciare che non sarò in grado di continuare in questa stagione di AGT». «La vita non dà sempre tregua a coloro che se lo meritano, ma lo sapevamo già», aveva aggiunto.

La prima diagnosi e l'audizione sbalorditiva

Solo un mese prima, la cantante aveva sbalordito tutti durante la sua audizione per "AGT" sulle note "It's OK", un brano che parla della lotta alla malattia. La performance le era valsa una standing ovation dalla folla e l'apprezzamento del severo giudice Simon Cowell. Il video della performance aveva collezionato quasi 40 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A Marczewski era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2017, ma quella era solo la prima delle tre diagnosi ricevute. L'ultima nel 2019, quando un medico la informava che aveva solo tre mesi di vita.

Tuttavia, Nightbirde si rifiutava di permettere che fosse la malatia a definirla: «È importante che tutti sappiano che sono molto più delle cose brutte che mi accadono», aveva detto durante una delle sue esibizioni.

