Morto James Michael Tyler, il Gunther di "Friends" lottava con un cancro alla prostata: aveva 59 anni

È morto all'età di 59 anni James Michael Tyler, l'attore che ha interpretato Gunther nella serie cult "Friends". Lottava dal 2018 con un cancro alla prostata, giunto ormai al quarto stadio, che gli aveva impedito di partecipare all'ultima reunion del cast. Secondo quanto riporta il sito statunitense Tmz, Tyler si è spento domenica 24 ottobre nella sua casa a Los Angeles.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Jennifer Aniston e David Schwimmer sono una coppia? Le due star di... FRIENDS Jennifer Aniston ha un nuovo amore? Tutti i fidanzati... LA SERIE Friends: The Reunion arriva su Sky in contemporanea con gli Usa SPETTACOLI Friends, the reunion: il debutto in contemporanea con gli Stati Uniti

La famiglia ha diramato un comunicato ufficiale: «Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre». James Michael Tyler ha fatto parte del cast di "Friends" per 10 anni: il suo personaggio, Gunther, gestiva il bar "Central Park" ed era uno dei più amati dai fan della serie.