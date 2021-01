Iva Zanicchi, il dramma di Fausto a Domenica Live: «Il tumore, il Covid: mi è crollato il mondo»

«Quest'anno non festeggerò il mio compleanno, farò una festa epocale per i novant'anni però» confida a Barbara D'Urso Iva Zanicchi, che domani invece ne compirà 81 di anni, in studio a Domenica Live con il compagno Fausto: «Il nostro amore dura da trent'anni, e insieme abbiamo affrontato tanto, anche la malattia da combattere, non solo il Covid. La mia battaglia adesso è per l'elaborazione del lutto. Ho perso mio fratello più piccolo per il Covid, è successo a migliaia di persone, dopo la sua morte non sono riuscita a vederlo. Sono pentita di non aver preteso di farlo, e non avendolo visto non riesco a superare questa perdita. Andrò avanti ma mi batto per tanta gente che sta vivendo la stessa cosa».

Fausto in studio con Iva racconta di aver superato una sfida molto difficile: «Ho combattuto contro un tumore ai polmoni, è vero che fumavo 90 sigarette al giorno per una vita, per questo vorrei dire ai giovani di non farlo. Mio nipote, il suo fumano, non sanno cosa può succedere».

Il commento a riguardo della Zanicchi: «Mi è crollato il mondo addosso quando ho scoperto del tumore di Fausto, ho reagito in maniera diversa, non ho tenuto il dolore per me, ho chiamato tutta Italia e ho chiesto a tutti di pregare per lui. Ha superato tutto, un problema al cuore, il tumore, poi il Covid, il diabete e un blocco renale. Ha finito la chemio ora, e bisogna avere fiducia e speranza, Fausto è un esempio. Sono ricresciuti barba e capelli, prima lo chiamavo amorevolmente Shrek, come il cartone, era uguale. Adesso è tornato quello di prima, e ne sono grata. Un consiglio alle signore, prendete il vostro compagno più giovane, come ho fatto io».

L'incontro si è concluso poi con un omaggio alla carriera della cantante, e ai suoi successi nel corso delle decadi.

