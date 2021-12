Iva Zanicchi, la cantante posta su Instagram il piede fasciato. Incerta la sua partecipazione a Ballando

«Guaio grosso» per Iva Zanicchi. La cantante ha postato un video su Instagram dove mostra ai suoi follower l'infortunio di cui è stata vittima. Sdraiata su un letto con il piede fasciato: «Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!» scrive Iva. Un brutto episodio, soprattutto in vista della sua partecipazione a Ballando con le Stelle domani sera.

Milly Carlucci aveva annunciato la partecipazione della Zanicchi in veste di ballerina per una notte nella prima semifinale di domani, già nella scorsa puntata. Ma non ci sarà solo lei. Anche Gabriel Garko è tra i ballerini di domani per cui ci sarà in palio il tesoretto. Forse la presenza di Garko,servirà a sostituire quella Iva. Di certo, bisognerà aspettare i risultati degli esami della cantante: lei avverte dolore, ma il medico ha preferito fare delle lastre per avere un quadro completo della situazione. Cosa succederà?