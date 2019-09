Italia's got talent fa tappa a Vicenza, tutti invitati: e il pubblico fa la coda

VICENZA - Lo show televisivo "Italia's got Talent" fa tappa a Vicenza, al Teatro Comunale, in viale Giuseppe Mazzini 39, da oggi, 30 settembre, a mercoledì 2 ottobre. Sarà presente dal vivo la "super giuria" composta da Mara Maionchi, Joe Bastianich, Frank Matano e Federica Pellegrini. Presenta Lodovica Comello. Tutti sono invitati a presenziare come pubblico.



Per ogni giornata di registrazione sono previsti due turni:

- pomeridiano (dalle ore 14,30 alle ore 19,30 circa)

- serale (dalle ore 19,30 alle ore 00,30 circa)



- pomeridiano del 2 ottobre (dalle ore 14 alle ore 20,30 circa)



L'ingresso come pubblico è gratuito ma riservato a chi si prenota tramite mail a:



pubblico.vicenza@italiasgottalent.it (specificare in oggetto giorno scelto e turno scelto) e specificare dentro mail quanti posti si desiderano.



Solo per maggiori di 14 anni.

