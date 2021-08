Turismo, Italia in Miniatura il 6 agosto spegne 50 candeline: ingresso gratuito per 1000 riminesi in occasione dell'anniversario

Mezzo secolo di vita per Italia in Miniatura, il parco in miniatura più antico e celebre del Paese, fondato a Rimini da Ivo Rambaldi e ora di proprietà del gruppo Costa Edutainment. Ristrutturato e rinnovato, il parco tematico che riproduce in scala l'intero Belpaese raccontandolo attraverso 300 riproduzioni di monumenti Italiani - cui se ne aggiungono diversi europei e attrazioni originali - festeggerà l'importante anniversario, venerdì prossimo, 6 agosto, lanciando un invito speciale con un ingresso gratuito per mille riminesi - già andato esaurito - attraverso la registrazione sul sito italiainminiatura.com.

La festa per i cinquant'anni cade al termine di tre anni di restauri delle attrazioni, delle piazze e delle miniature contenute nel parco - con un investimento di 3 milioni di euro - in cui, oltre alle 300 riproduzioni in scala dei monumenti, trovano spazio, tra le altre cose, una Venezia, con il Canal Grande navigabile in gondola e una Piazza San Marco grande 1:5 dell'originale, Castel Sismondo, replica della fortezza malatestiana di Rimini attrezzata con cannoni ad acqua, una Scuola Guida Interattiva, il padiglione scientifico Esperimenta, l'area dedicata a Pinocchio con un viaggio a bordo di un trenino colorato per incontrare i personaggi della fiaba di Collodi.