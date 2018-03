Isola, paura per Amaurys faccia a faccia con un barracuda: "Ho visto una bestia!"

di Ida Di Grazia

Momenti di paura all'ha rischiato di essere attaccato da un pericolosissimoUscito per pescare, il pallanuotista che con l'acqua ha un rapport simbiotico si è trovato faccia a faccia con un barracuda."Ho visto una bestia davanti a me - ha detto poi in confessionale Amaurys - in poche parole era un barracuda. L’unica cosa che avevo per difendermi era un rametto con una punta. Era la prima volta che andavo a pescare senza il coltello. Era un siluro, ma non mi ha morso. Appena sono uscito ho cambiato il pannolino".Anche gli altri naufraghi si sono spaventati, ma poi ci ha pensato Francesca Cipriani a far tornare il sorriso :“Questa mattina Amaurys ci stava rimettendo le penne. Volevo chiamare la polizia”.