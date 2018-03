di Ida Di Grazia

Anche l'rende omaggio aprima di dare il via alla decima puntata, ha salutato il presentatore da poco scomparso dedicandogli un grande applauso: "una delle persone più gentili ed educate che abbia mai conosciuto".Pubblico in piedi e visibilmente emozionato, poi la telecamera si sofferma su Mara Venier che resta seduta con il capo chino, ma l'audio del microfono è aperto, si sentono i singhiozzi. La Venier è in lacrime, commossa, Alessia corre ad abbracciarla. I funerali di Fabrizio Frizzi si svolgeranno oggi, 28 marzo, nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma.