Isola dei Famosi, Giacomo Urtis e il regalo di Natale: «Ecco la mia nuova schiena»

Arriva il Natale e Giacomo Urtis si regala un nuovo intervento chirurgico. L’ex naufrago dell'Isola dei Famosi, di professione appunto chirurgo, ama sottoporsi ad interventi per migliorare il suo aspetto esteriore e stavolta si è regalato una schiena nuova.





Ad annunciarlo proprio lui, dal suo account instagram. Dopo aver postato un suo scatto che lo vede appunto con la “nuova” schiena in primo piano, il chirurgo ha anche spiegato la sua temporanea assenza dai social: “Ragazzi da un po’ di giorni non mi vedete inquadrato nelle storie.. – ha rivelato ai suoi followers - perché a 🎄 Natale mi son regalato 🎁 una schiena nuova 💪🏻.. tra qualche settimana vi farò vedere i risultati”.

Poi la domanda che non poteva mancare: “Anche voi vi regalereste per Natale qualcosa di nuovo per il vostro corpo?”.

Ultimo aggiornamento: 21:47

