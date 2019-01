Isola dei Famosi, Jo Squillo e Paolo Brosio tra i naufraghi: via il 24 gennaio

Isola dei Famosi ufficializza la presenza di Jo Squillo e Con due tweet l'ufficializza la presenza di Paolo Brosio come naufraghi nel reality che partirà il 24 gennaio su Canale 5 . La prima perché «con lei le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour». Il secondo torna in Honduras, invece, «per affrontare un'esperienza di riflessioni interiori».

Il giornalista piemontese, divenuto famoso al grande pubblico come inviato del Tg4 di Emilio Fede all'epoca di Tangentopoli, entra coì nel cast del reality. Per Brosio la partecipazione all'Isola dei Famosi non è una novità assoluta. Paolo, negli ultimi anni diventato un devoto del culto mariano di Medjugorje, era infatti l'inviato di Simona Ventura per la quarta edizione del reality, quella del 2006. E anche tredici anni fa il reality si svolgeva sulla spiaggia di Cayo Chochinos in Honduras. Quest'anno invece l'inviato è Filippo Nardi, ex Grande Fratello.