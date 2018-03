Isola dei Famosi, ancora caos: Valeria Marini vuole già andarsene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vuole già abbandonare l'. A lanciare la nuova bomba è Gabriele Parpiglia durante la trasmissione Ultime dall'Isola, in onda su Mediaset Extra. In realtà la Marini aveva garantito adla sua presenza solo per pochi giorni. L'idea era quella di rilanciare il reality show finito nel calderone dello scandalo canna gate.Una volta giunta in Honduras, la Valeriona Nazionale avrebbe deciso di mettersi in gioco promettendo alla conduttrice di voler arrivare fino in fondo. Ma a quanto pare ecco un nuovo dietrofront. Alla base ci sarebbe il cattivo rapporto con Francesca Cipriani, senza dimenticare la recente lite con Alessia Mancini.Questa notizia, se confermata con l'addio in occasione della prossima puntata, rappresenterebbe un colpo pesantissimo per Alessia Marcuzzi che vorrebbe convincerla a restare in ogni modo. L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi con la Marini protagonista assoluta ha registrato ben 4 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 24,82%.