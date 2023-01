Isola dei Famosi 2023, i primi nomi dei concorrenti: ecco quando inizierà il reality

L'Isola dei Famosi è pronta a ripartire. Il reality tornerà sullo schermo il prossimo 10 aprile dopo la fine del Grande Fratello Vip. Già da diverse settimane sono in corso provini e preparativi per la prossima edizione, che dovrebbe durare per 10 puntate e che vede confermata alla conduzione Ilary Blasi.

Le anticipazioni

A confermare la durata del programma è Gabriele Parpiglia a Casa Pipol dove spiega che la puntata finale del reality si dovrebbe avere intorno al 12 di giugno. Da mesi invece sono in corso i provini per stabilire il cast e i nomi che si sono susseguiti sono diversi. Tra i più attendibili sembra esserci quello di Dayane Mello, già vista al Grande Fratello Vip, non è da escludere neanche il ritorno di Loredana Lecciso questa volta in compagnia di sua figlia Jasmine Carrisi. Un altro nome probabile è quello di Samantha De Grenet in coppia col figlio Brando, così come sull’ex pallavolista Luigi Mastrangelo in coppia con suo figlio Samuele.

Mistero sull'inviato

Resta ancora il mistero sull'inviato in Honduras. Alvin, storico corrispondente dalla palapa sarà infatti presente in studio al posto di Nicola Savino e ancora non si sa chi lo sostituirà sull'isola caraibica. Si vocifera che Ilary abbia messo gli occhi su Can Yaman, ma per ora non si ha alcuna conferma.