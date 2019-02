Isola dei Famosi 2019, terza puntata: John Vitale e Francesca Cipriani si ritirano

di Ida Di Grazia

dell'. Doppio ritiro prima quello di John Vitale, poi quello di Francesca Cipriani. Grecia, Sara e Yury sono i concorrenti in nomination questa settimana, Marco Maddaloni è il leader di puntata. L'Isola, per sfuggire datorna in prima serata domenica 10 febbraio.00.45 Maddaloni in qualità di leader deve scegliere tra Grecia e Sara entrambe a tre voti e poi fare un terzo nomen. Yury invece è in nomination. Maddaloni salva Grecia, ma poi la rinomina. Quindi in nomination vanno: Grecia, Sara e Yury. Televoto aperto.00.33 Nomination palesi per la ciurma. Yury nomina Giorgia. Luca nomina Grecia. Giorgia ricambia e vota Yury. Grecia vota Kapparoni. Yury prende la nomination anche di Fogli. Le sorelle Mihajlovic votano Grecia. Jo Squillo vota Yury, Bettarini prima di fare le nomitanion fa gli auguri a Gabriele Parpiglia e poi vota Yury. Sei voti per Yury, 3 per Grecia e 3 per Sara.00.17 Si va con le nomination. Inizia Ghezzal che nomina Sara. Anche Youma scrive il nome di Sara, Paolo Brosio martoriato dagli insetti dichiara guerra alla Colmenares per il suo "vizietto" diurinare dappertutto: «Continuerò a nominare Grecia perchè è un pericolo per me: non sa gestire certi stimoli fisiologici». Aaron, invece, vota Sarah, Kaspar quello di Yury.00.12 Il leader sceglierà i 5 concorrenti da portare sull'isola dei pirati con lui, gli altri finiranno su quella della ciurma. Youma, Ghezzal, Brosio, Aaron e Kaspar Capparoni.00.10 Con 1.19 Marco Maddaloni è il leader della puntata.23.59 Giorgia e Yuri sono ufficialmente concorrenti dell'isola, faranno parte della ciurma.23.54 Sorpresa per Maddaloni, un video della moglie e dei suoi bimbi che tifano per lui: «loro sono la mia vita, tutto quello che faccio è per loro. Io sto qui per loro, ho un obbiettivo. Mia moglie è giovane, le ho lasciato tante responsabilità ma la amo». Romina, la moglie di Maddaloni è dolcissima con due occhi verdi che bucano il video.23.31 I naufraghi alla prova apnea. Puntata lenta e noiosa, vedremo gli ascolti domani. Aaron e Marco Maddaloni registrano il miglior tempo. Si sfideranno alla prova del fuoco per decretare il nuovo leader.23.18 In studio Taylor Mega, prima naufraga eliminata di questa quattordicesima edizione.23.09 Chiuso il televoto tra Demetra e Grecia. La naufraga che deve abbandonare l'isola dei famosi è Demetra Hampton... con l'82%.22.55 La Cipriani viene chiamata in confessionale per parlare della sua crisi: «Marina è solo una strega, le persone per regolamento dovrebbero essere mandate a casa. Sono passati solo otto mesi, riviverla non mi cambierebbe. Forse se ci riprovassi tra qualche anno». Se la Marcuzzi e la D'Eusanio provano a convincerla, la Parietti va giù duro: «sei una privilegiata, se non hai le palle torna a casa, non puoi frignare per due puntate». Francesca Cipriani abbandona l'isola dei famosi «Mi dispiace per tutti tranne che per Marina. Grazie a tutti, è stata un'avventura breve ma intensa».22.46 «l'altro anno hai avuto la stessa crisi - dice Alessia - poi ti sei rivelta una persona diversa da quella che sembri. Perchè non andare avanti e provare all'isola dell'anno scorso».22.40 Si parla della crisi della Cipriani, dopo solo il primo giorno di permanenza sull'isola. Marina La Rosa dice di lei «Non la vedo né bella né brutta, né intelligente né stup...oddio forse l'ultima un po' sì». La Cipriani si sfoga: «sono venuta qui, non dovevo essere una naufraga con un ruolo diverso, ma sono stanca che non mi dicano le cose in faccia. L'anno scorso ho fatto una bella isola»22.33 Si riprendono le nomination. La scorsa puntata Paolo Brosio ha mandato al televoto diretto Grecia ora tocca agli altri naufraghi. Aaron e Youme nominano Sarah, Ghezzal e Marina Demetra, Sarah, invece, fa il nome di Kaspar che invece, vota Luca. Anche Demetra e Grecia votano per Luca, inizia una discussione. Maddaloni vota Demetra. Sette voti per Demetra che dovrà verdersela al televoto flash con Grecia.22.23 Televoto chiuso tra i non famosi ad accompagnare il galeotto Yuri sarà Giorgia22.17 finalmente si parla del ritiro di John Vitale 22.06 Prova ricompensa, entra Jo Squilloarmata di cuffietta e occhialini. La ricompensa è una cassa di frutta e da cui spunta testa di Stefano Bettarini. La Ciprinai intanto nasconde l'uva nel costume.22.00 Si apre il "caso" Francesca Cipriani, rinominata Cipriani ammazza tutti. Televoto chiuso tra Giorgia e Alice, le due non famose che entreranno sull'Isola.21.58 A breve entreranno Stefano Bettarini e Jo Squillo. Bettarini ironizza su se stesso: «sono un po' confuso, sono inviato, sto al Grande Fratello o a Temptation Island?«21.40 Il gruppo della Ciurma è spaccato, Maddaloni è furioso in particolare con le donne e si sfoga «la macchina del riso sarà sicuramente motivo di nomination questa settimana. La cosa che non sopporto è il menefreghismo: se non ce la fai a fare tutti i giri che faccio io, almeno non andare in mare a ballare»21.40 Clip riassuntiva con i primi problemi: c’è già qualcuno che ozia un po’ troppo. I “fannulloni” saranno smascherati e gli “operai” invece premiati.21.39 Rassicurazioni sulla salute del Divino Otelma, nulla di grave ma avrà bisogno di ulteriore riposo.21.37 «Poche ore fa un concorrente dei Saranno isolan, John Vitale si è ritirato», questo l'annuncio di Alessia Marcuzzi, il televoto è quindi annullato.21.34 Il diario di bordo riassume la seconda puntata dell'Isola dei famosi