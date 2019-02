Isola dei Famosi 2019, le nuove quote dei bookmaker: ecco chi è favorito

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è pace per l'Isola dei Famosi 2019 nè per i bookmaker: il crollo degli ascolti, il continuo cambio in palinsesto, le numerose defezioni non rendono la vita facile a nessuno. Dopo l'ingresso di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez e l'arrivo questa sera di Ariadna Romero, le quote sul vincente cambiano ancora.Secondo gli analisti di Stanleybet.it, la categoria "altro", che comprende anche Stefano Bettarini, scende a 3,00 a 2,75. La favorita per la vittoria resta Marina La Rosa, a 3,30, seguita da Paolo Brosio e Marco Maddaloni a 5,00. Stessa quota anche per Kaspar Capparoni, in nomination insieme al non-famoso Yuri Rambaldi e alla sosia di Melania Trump Sarah Altobello (lontana a 25,00 e a rischio eliminazione). Doppia cifra, a 11,00, per il successo di Aaron Nielsen, con Jo Squillo, Riccardo Fogli e l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal a 15,00. Lontani Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic, a 20 volte la posta.