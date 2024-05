Isola dei famosi, anticipazioni puntata 29 maggio: Matilde Brandi sotto accusa, Juliana Moreira preoccupata e nuovo eliminato

Questa sera in diretta su canale torna la nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria, accompagnata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, torna dopo una puntata domenicale carica di pathos. La paura per Khady durante la prova leader è stata tanta, fortunatamente è andato tutto per il meglio ma di certo il "girarrosto" non verrà più ripetuto. Intanto sull'Isola i litigi non mancano, protagonista Matilde Brandi, e nemmeno le preccupazioni.

Anticipazioni

In nomination ci sono: Artur, Karina, Linda, Matilde e Stoppa. Uno di loro questa sera dovrà dire addio per sempre all'Isola dei Famosi e rientrare in Italia. A proposito di Edoardo Stoppa, Juliana Moreira si è detta molto preoccupata per il marito che vede debilitato ogni giorno di più, in più occupandosi del fuoco si è ustionato diverse volte.

Tornando ai naufraghi Matilde Brandi è finita sotto attacco soprattutto dopo l'ultimo litigio con Artur, entrambi sono in nomination e un faccia a faccia tra i due sembra inevitabile. La prossima puntata dell'Isola dei Famosi, come anticipato da Leggo, andrà in onda domenica 2 giugno.