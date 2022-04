Ci sono dei personaggi che, dopo il GF Vip 6, sono entrati nel cuore degli spettatori e per questo c’è chi fantastica sulla loro partecipazione anche in altri reality. È il caso di Soleil Sorge, che parla di una possibile Isola in coppia con qualcuno... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com