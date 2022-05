Grandi cambiamenti in arrivo all’Isola dei famosi, che come è noto continuerà fino al 27 giugno. Per riempire il prossimo mese di reality show, arrivano Vera Gemma e Soleil Sorge Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy music: "Summer" from Bensound.com