Pier Silvio Berlusconi stronca l'Isola dei Famosi: «Cadute di stile per concorrenti scelti male»

Pier Silvio Berlusconi stronca l'Isola dei Famosi. L'amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa a Cologno Monzese, non usa mezzi termini nel commentare il reality di Canale 5, la cui finale è in programma stasera: «Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro sull'Isola dei Famosi non mi soddisfa.

Ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male».

Luxuria non voleva condurre l'Isola? Vladimir fa chiarezza: «Filmati estrapolati per mettermi in cattiva luce»

Isola dei Famosi, la stroncatura di Berlusconi

«Non c'è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene - ha aggiunto -. Ho visto alcune puntate dell'edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra i concorrenti e nei confronti del pubblico».

«La nuova linea editoriale - ha spiegato Pier Silvio Berlusconi - si traduce in "non scegliamo concorrenti per fare casino" ma scegliamo dei concorrenti con delle storie. Magari non professionisti dei reality e non solo influencer che fanno qualunque cosa per avere un po' di visibilità in più».

Poi «la questione è montata, per altre questioni che capisco come la D'Urso. Ma un reality deve essere un reality - ha concluso -. Per esempio la scelta di non far vedere tutto dell'Isola dei Famosi mi ha visto in disaccordo». Ad ogni modo sul tema «nessun passo indietro, io difendo la linea del rispetto».