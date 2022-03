Isola dei Famosi, Ilary Blasi colpisce (e affonda) Alfonso Signorini: «Da opinionista a conduttore è un attimo». Partenza con il botto

Parte l'Isola dei Famosi e con questa anche le frecciatine. La prima parte da Ilary Blasi ed è diretta ad Alfonso Signorini. La trasmissione inzia e la conduttrice con un look sfavillante presenta cast, ospiti e opinionisti. In poltrona a farle da spalla cisaranno fino alla prima settimana di giugno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ed è proprio con l'ex parlamentare che la cvonduttrice si vendica del timoniere del Gf Vip. «Dall'opinionista alla conduzione è un attimo e io lo so bene».

Ilary è chiara. Quando lei era alla conduzione del Gf Vip, infatti il direttore di chi era seduto sulla poltrona rossa e poi Alfonso diventò il conduttore. «La storia si ripete». Ha potuto solo rispondere così Vladimir, con outfit da sciura milanese mista a Lulù Selassiè. Abito sotto ginocchio fucsia e nero, cerchietto e borsetta (Lulù docet).

Le edizioni del Grande Fratello infatti sono state condotte da Ilary dal 2016 al 2018 e poi dal 2020 all'ultima da Alfonso Signorini.