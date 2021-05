Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo torna sui social: «Esperienza fortissima. Sono fiera di me»

Dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo torna sui social. L'eliminata dall’Isola a un passo dalla finale, è riapparsa su Instagram per raccontare ai follower la sua avventura in Honduras: «Esperienza fortissima, ho patito la fame e perso 15 chili».

Eliminata dal televoto all’Isola dei Famosi 2021 nel confronto con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli a Playa Imboscadissima, Francesca Lodo è tornata sui social network per parlare ai suoi follower della sua avventura in Honduras: «Sono molto felice – ha raccontato nelle stories di Instagram - Questa esperienza è stata fortissima. Ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili. Sto cercando di recuperarli pian piano, ma sono felice e fiera di me». Francesca Lodo è arrivata a un passo dalla finale: «Mi rode, certo, uscire a due settimane dalla fine…. Mi sarebbe piaciuto continuare a fare la vera naufraga con Beatrice e arrivare in finale con lei. Pazienza, è stato bellissimo così».

Intanto, messo da parte il dispiacere la bella Francesca ricomincia a mangiare e le sue storie divertono molto i fan. «È un'emozione indescrivibile», scrive su instagram.