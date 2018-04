di Ida Di Grazia

Isola, le anticipazioni: Franco Terlizzi non è grave. Potrebbe rientrare in gioco

Malena contro i naufraghi: "Sono sleali, nomination guidate dai sotterfugi. Francesco Monte costretto ad uscire"

Undicesima puntata. La prossima settimana l'Isola torna di lunedì per la semifinale.Ecco cosa è successoLE NOMINATIONFrancesca e Rosa non possono votare nè essere votate. Le nomination questa sera sono segrete.Il primo ad andare in postazione è Jonathan: "Per coerenza voto Alessia Mancini".Nino:"Jonathan perchè ricambio la nomination della settimana scorsa". Alessia : "Sono sempre coerente con le mie decisioni, voto Jonathan. Non mi potrò mai più fidare di lui". Bianca: "nomino Jonathan perchè non voterei mai Alessia e Nino". E' il momento di Amaurys, anche lui vota Jonathan. Jonathan con 4 voti e Alessia con uno sono i nominati del gruppo.LA SCELTA DEL FINALISTAI naufraghi divisi in gruppi devono mettere in una busta la foto della persona che vogliono vedere in finale. Possono auto votarsi. Sono escluse Francesca e Rosa.Amaurys fa il nome di Alessia Mancini. Bianca ha scritto il nome di Nino. Per Nino il finalista è Amaurys. Per Jonathan, Bianca. Alessia Mancini scrive il nome di Amaurys.Amaurys è il primo finalista.TELEVOTO FLASH CHIUSOLa prima naufraga che rientra in gioco come sospesa è Francesca Cipriani, la seconda è Rosa Perrotta. Ad abbandonare definitivamente il gioco è Elena Morali.IN STUDIO SIMONESimone Barbato è l'ultimo naufraugo eliminato. Entra in studio, canta. Pubblicità.BIANCA IN LACRIMEBianca è in postazione nomination in un fiume di lacrime. Alessia Marcuzzi: "piange perchè immagina di ricevere una sorpresa", ma non è proprio così. "sono venuta qui per affrontare degli ostacoli - dice singhiozzando Bianca - per un motivo personale, ma ho sbagliato posto. Non amo discutere, mi fa stare male". Alessia e Mara invitano la cantante a sforzarsi di dire ai propri compagni realmente quello che pensa per non risultare falsa "Questa è l'Isola dei Famosi - sorride la Venier - si ride, si discute, si fanno le canne!". Poi finalmente è arrivato il momento della sorpresa, la Atzei si precipita in spiaggia dove trova il padre ad attenderla.SORPRESA PER NINOSuperata la nomination per Nino c'è una sorpresa. La sua compagna gli ha inviato un messaggio d'amore, Nino si commuove, ma le sorprese non finiscono qui, in Palapa c'è la sua amata Alessandra. "Prendevamo in giro gli altri e guardaci qui, come due stupidi". Nino si avvicina all'orecchio della compagna e le chiede di sposarlo e la risposta è sì.FRANCESCA CIPRIANI ELIMINATAIn nomination ci sono Francesca, Gaspare e Jonathan. Il pubblico manda a casa Francesca Cipriani che raggiunge Elena e Rosa. "Non me l'aspettavo dice Francesca - ma sono contenta. Questa esperienza mi ha dato tanto". La Cipriani accetta di rimanere in gioco: il televoto tra Elena, Francesca e Rosa è ufficialmente aperto.LITE JONATHAN - ALESSIA MANCINIPROVA RICOMPENSAIl caso Franco è stato accantonato è il momento della prova ricompensa "Tutti i frutti" che però i naufraghi non superano.SI PARTEFranco Terlizzi entra in studio e parla dei suoi problemi di salute. Alessia Marcuzzi lancia un filmato che riepiloga tutti i problemi che Franco ha avuto con gli isolani. La confusione è talmente tanta che non si riesce ad arrivare ad un punto. Tutti insultano e tutti si scusano , morale della favola, Franco si salva e Alessia Marcuzzi passa oltre.In nomination ci sonomentre in studio con Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari ci sarà ancheche ha abbandonato l'Isola per motivi di salute e che dovrà chiarire diverse cose con i suoi compagni di avventura. L'ex pugile potrà rientrare in gioco?Sempre su canale 5 scopriremo il destino delle due naufraghe "sospese" Elena Morali e Rosa Perrotta.Per Alessia Marcuzzi sarà una puntata davvero scoppientante, perchè la finale è vicina e i naufraghi hanno i nervi a fior di pelle.