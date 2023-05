Isola, Cristina Scuccia: «Il convento non era il il mio posto, cosa ho fatto quando sono uscita»

Di Cristina Scuccia, diventata famosa come suor Cristina, vincitrice di The Voice nel 2014, negli ultimi giorni sappiamo sempre di più grazie alla sua esperienza all'Isola dei Famosi. Una storia fatta di svolte dolorose, incertezze, provocazioni e rinascite. Il suo cambiamento è stato un vero e proprio segno di evoluzione. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato Cristina Scuccia agli altri naufraghi.

La rivelazione di Cristina Scuccia

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi, sta regalando confessioni inattese a tutti gli appassionati. Sulle spiagge dell'Honduras tra caldo e fame sta accadendo di tutto. I naufraghi si stanno conoscendo e non mancano alcune rivelazioni. Prima tra tutti è l'ex suora che ha raccontato la prima cosa che ha fatto appena è uscita dal convento. «La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici», ha raccontato Cristina. «L'aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente». Ancora una volta, la naufraga ha raccontato un pezzettino della sua vita. E come dice il "claim" dell'Isola dei Famosi: «Il meglio deve ancora venire».