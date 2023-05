Paura all'Isola dei Famosi, incidente per Claudia Motta: portata via dai soccorritori. Cosa sta succedendo

Paura per Claudia Motta durante L'Isola dei Famosi. La modella è scivolata su uno scoglio sbattendo il braccio contro la roccia ed è stato necessario per lei l'intervento dei medico. A soccorrerla subito è stato Fabio Ricci dei Jalisse che le ha coperto la testa e l'ha tranquillizzata vedendola visibilmente scossa.

Cosa è successo

Una volta a terra i medici hanno preferito fare degli accertamenti, la 23enne ha quindi lasciato l'Isola e tornerà su Playa Tosta quando le sue condizioni saranno migliori. Anche per i suoi compagni di avventura si sono molto spaventati per il suo incidente e le hanno augurato una pronta guarigione.

Chi è la modella

Per ora non si hanno ancora notizie sulle sue condizioni. La modella che nel 2021 ha vinto Miss Mondo Italia, è recentemente venuta allo scoperto nella sua relazione con chef Simone Rugiati, anche se ufficialmente, per ora, nessuno dei due ha mai parlato esplicitamente della storia.