Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni di stasera: nominati, sondaggi e punizioni. Valentina Vezzali rischia grosso, Matilde Brandi infrange il regolamento

Isola dei Famosi 2024, cambia tutto. Da questa settimana infatti il reality condotto da Vladimir Luxuria andrà in onda la domenica. Quindi stasera in tv, 19 maggio, assisteremo a una nuova puntata alle 21.40 su canale 5.

Ora se il cambio di produzione sia dovuto agli ascolti deludenti o alle esigenze di mediaset di inserire nuovi programmi non lo sappiamo, ma quello che è certo è che questa edizione del reality non convince.

Non è servito a nulla dividere i naufraghi in due team e neanche far arrivare nuovi naufraghi. Non c'è niente da fare, L'Isola dei Famosi 2024 non convince nessuno e gli ascolti non hanno mai superato il 17% di share. Ma vediamo ora le anticipazioni di stasera.

Isola dei Famosi 2024, il palinsesto cambia ancora: stasera la diretta

Un'edizione magra di ascolti questa con una finale che si avvicina sempre più. Il 4 giugno (salvo cambi last minute) scopriremo il nome del vincitore. Nel frattempo Joe Bastianich si è ritirato per motivi di salute e Rosanna Lodi è stata l'ultima eliminata.

La punizione a Matilde Brandi

«Questo comunicato è contro di me. Dice che ho infranto il regolamento del programma. Lo spirito dell'isola è davvero arrabbiato perché le regole sono state infrante ancora una volta. Matilde Brandi, che questa settimana è leader e dovrebbe dare il buon esempio, ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. Per i suoi comportamenti scorretti verrà punito tutto il vostro gruppo. La decisione è che per le prossime 48 ore non potrete pescare».

Con queste parole, lette ad alta voce proprio da Matilde, il suo gruppo è stato informato del motivo della punizione. Un'infrazione che è ricaduta sull'intero gruppo quindi anche su Samuel Peron, Edoardo Franco, Artur Dainese e Khady Gueye. Matilde si giustifica così. «Non c'è nessun filo giallo o qualcosa che delimiti. Non essendoci fili non si capisce. Io non stavo nemmeno pescando, stavo prendendo delle cose. Ragazzi, mi dispiace tanto, non so che cos'altro dirvi». Il gruppo si stringe alla loro leader ma nel frattempo si accentuato le disparità tra i due gruppi. I naufraghi di Playa Tristeza non possono godere dei benefit concessi invece ai loro concorrenti su Playa Joya.

Nominati e sondaggi

Ora sono cinque naufraghi a rischio eliminazione: Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali. Quest'ultima è la meno gradita sul web e quella che quindi stasera rischia di uscire.

Ecco infatti le percentuali dei sondaggio Forumfree alla risposta "Chi vuoi salvare?"

Samuel Peron 30%

Artur Dainese 24%

Alvina Verecondi Scortecci 20%

Khady Gueye 19%

Valentina Vezzali 7%