Isola dei Famosi 2024, il party dopo la Finale: da Sonia Bruganelli a Joe Bastianich, gli assenti e i presenti. "Paparazzato" anche Angelo Madonia

Aras Senol è il vincitore de L'Isola dei Famosi 2024. E mentre gli ultimi naufraghi cercano di tornare in Italia dopo la loro avventura, ieri dopo la diretta della Finale c'è stato il Party di chiusura del reality. Oltre a Vladimir Luxuria anche gli ex concorrenti, gli opinionisti e tutti i tecnici si sono scatenati.

Ma eranno diversi gli assenti.

Isola dei Famosi 2024, il party: assenti e presenti

Joe Bastianich assente giustificato (era a New York). Ma anche Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e ovviamente Francesco Benigno (che su Instagram continua a lanciare frecciate contro il programma) non c'erano. Chi invece c'era ed è stata la protagonista della festa è stata Matilde Brandi che ha documentato tutto sui social.

Ma non solo ex concorrenti, conduttori e operatori ieri al party c'era anche un ospite speciale: Angelo Madonia, ormai sempre più paparazzato con Sonia Bruganelli. Il ballerino è stato infatti anche coinvolto in una coreografia dalla stessa Matilde Brandi. Insomma Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno davvero insieme? Il settimanale Chi ha parlato di «uscite di coppia come due innamorati». Loro per ora non dicono nulla e si sono definiti solo «amici». Sarà davvero così?