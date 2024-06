Isola dei Famosi 2024, Edoardo Stoppa è il terzo classificato: Samuel Peron e Aras Senol a caccia del primo posto

Edoardo Stoppa è il terzo classificato della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi. A un passo dalla finalissima, il conduttore è stato eliminato da Aras Senol, finito al ballottaggio con lui. «Non me lo aspettavo, ma devo accettarlo», ha detto il 54enne, raggiunto dalla moglie Juliana Moreira.

L'ultima eliminazione

Contro ogni pronostico, Aras Senol ha vinto l'ennesimo ballottaggio, eliminando Edoardo Stoppa.

Si interrompe così il cammino del conduttore, tra lacrime e tanta amarezza.

"La cosa più importante è avere la coscienza di aver fatto un buon lavoro!"

"La cosa più importante è avere la coscienza di aver fatto un buon lavoro!"

Le parole di Stoppa

«Ho dato tutto me stesso in quest'isola, mi sono massacrato facendo prove con ragazzetti di trent'anni più giovani di me, ma soprattutto ho fatto vedere come sono con la famiglia, nella vita e nel lavoro», ha detto in lacrime Stoppa.