Isola dei Famosi 2024, Aras Senol vince la diciottesima edizione e dona il montepremi alla fondazione di Giulia Cecchettin

Aras Senol vince l'Isola dei Famosi 2024. Arrivato in finale contro Samuel Peron, l'attore è riuscito a convincere il pubblico da casa, vincendo l'ultimo ballottaggio e alzando così l'ambito trofeo in diretta da Playa Palapa.

Il vincitore

Dopo innumerevoli ballottaggi e contro ogni aspettativa, è Aras Senol il vincitore della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Arrivato all'ultimo scontro con il ballerino Samuel Peron e dopo aver eliminato il favoritissimo Edoardo Stoppa, l'attore di "Terra Amara" è riuscito a conquistare il primo posto.

Aras donerà parte del suo premio alla Fondazione Giulia Cecchettin ❤️#Isola pic.twitter.com/IDeFpBDs4D — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Emozionatissimo, il 30enne nato a Istambul e conosciuto dal pubblico di Canale 5 per il suo ruolo nella famosissima soap turca ha dichiarato che devolverà il montepremi alla fondazione di Giulia Cecchettin.

Aras Senol, chi è

Attore, modello ed ex atleta, Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 (ha 30 anni). Laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe, prima di approdare nella soap "Terra Amara", per la quale ha recitato dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Ciğerci, ha lavorato a teatro. Dopo il successo riscontrato in patria la telenovela è doppiata in diverse lingue e distribuita anche all’estero diventando molto popolare. L’attore diventa così una star internazionale ed è oggi riconosciuto in tutto il mondo, in special modo in Italia. Successivamente collabora con il regista hollywoodiano Ridley Scott che lo sceglie per recitare nel suo cortometraggio "The Journey" che parla di un viaggio misterioso ambientato a Istanbul. Nel 2023 prende parte a "Askimiz Yeter", una serie distribuita sul web, e inoltre appare anche nella commedia per famiglie Hayatimin Nesesi.

