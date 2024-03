Isola dei Famosi 2024, Aras Senol (Cetin di Terra Amara) nel cast: è ufficiale. Chi sono gli altri naufraghi? Spunta il nome di Valentina Vezzali

Finito il Grande Fratello, parte il conto alla rovescia per l'inizio de L'Isola dei Famosi 2024. Il reality che quest'anno sarà condotto da Vladimir Luxuria partirà l'8 aprile alle 21.40 su Canale 5. Nella sua squadra troveremo Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata in Honduras.

Grande Fratello, le pagelle della finale: il riscatto di Perla (7), Beatrice Regina senza trono (10), il Fantasma, ma come gli va (7), Letizia soufflé floscio (6)

Isola dei Famosi 2024, il primo concorrente ufficiale

Tra le tante indiscrezioni e le pochissime conferme ora la curiosità è tutta proiettata sui nomi dei naufraghi. Il primo nome è stato reso noto: è Aras Senol, attore della fortunata serie tv turca "Terra Amara" nella quale interpreta Cetin Cigerci. "Lo avete sempre ammirato in Terra Amara e si è raccontato a Verissimo.

Isola dei Famosi 2024, quando comincia? Vladimir Luxuria conduttrice, Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata

Chi è Aras Senol

Attore, modello ed ex atleta, Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 (ha 30 anni). Laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe, prima di approdare nella soap Terra Amara, per la quale ha recitato dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Ciğerci, ha lavorato a teatro. Dopo il successo riscontrato in patria la telenovela è doppiata in diverse lingue e distribuita anche all’estero diventando molto popolare. L’attore diventa così una star internazionale ed è oggi riconosciuto in tutto il mondo, in special modo in Italia. Successivamente collabora con il regista hollywoodiano Ridley Scott che lo sceglie per recitare nel suo cortometraggio The Journey che parla di un viaggio misterioso ambientato a Istanbul. Nel 2023 prende parte a Askimiz Yeter, una serie distribuita sul web, e inoltre appare anche nella commedia per famiglie Hayatimin Nesesi.

Vladimir Luxuria conduttrice de L'Isola dei Famosi 2024, chi è? Età, il vero nome, le violenze, la vita privata, la transizione e il (giovane) fidanzato

Ad inizio marzo è stato ospite di Verissimo insieme alla sua fidanzata, Eylül Şahin, della quale si è detto profondamente innamorato: «Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme», le loro parole a Silvia Toffanin.

Dario Maltese opinionista a L'Isola dei Famosi 2024, chi è il giornalista del Tg5? Età, carriera, vita privata e social

Il suo profilo Instagram (@arassenol) è seguito da oltre 75 mila followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni.

Elenoire Casalegno inviata a L'Isola dei Famosi 2024, chi è? La storia con Sgarbi, la separazione con Lombari, la figlia, il fidanzato e la carriera

Spunta il nome di Valentina Vezzali

Ma se lui è finora l'unico concorrente confermato non mancano certo le ipotesi. Così nei vari toto nomi spunta anche quello di Valentina Vezzali, la campionessa olimpionica italiana che solo qualche settimana fa ha compiuto 50 anni. Valentina Vezzali, dalla scherma al nuoto Valentina Vezzali sarebbe pronta ad approdare in Honduras per dare il meglio di sé e mostrare che è più in forma di sempre. «Possiamo anticiparvi la presenza della schermitrice Valentina Vezzali. Già a 15 anni ha iniziato a vincere ed è scesa dalla pedana quando ne aveva 42. Dopo aver vinto di tutto», dice TvBlog, anticipando il suo ingresso nel cast della nuova edizione del reality in partenza l’8 aprile su Canale 5.

Sonia Bruganelli opinionista a L'Isola dei Famosi 2024, chi è? Età, i figli, la separazione da Bonolis, il gossip su Spinalbese, il "fidanzato" e la nuova casa

Tra gli altri nomi che potrebbero andare ad aggiungersi a quello della Vezzali, ci sarebbe anche l’attrice Maitè Yanes, la rapper Beba, Francesco Benigno e Greta Zuccarello, ballerina di Ciao Darwin. Non ci resta che attendere l’inizio della nuova edizione per scoprire l’intero cast dell’Isola dei Famosi.