Isola 2022, Alvin "rovina" il ricordo di Vladimir Luxuria su Rossano Rubicondi: «Abbiamo tempi stretti». Durante la diretta della prima puntata l'opinionista ha voluto ricordare l'ex naufrago, scomparso lo scorso ottobre a soli 49 anni, dopo aver lottato contro un tumore di cui non aveva fatto parola con nessuno.

Nel 2008 Vladimir Luxuria aveva partecipato come concorrente all'Isola dei Famosi insime a Rossano Rubicondi e Belen Rodriguez. Quell'edizione, condotta da Simona Ventura quando andava ancora in onda in Rai, segnò il destino televisiviso dei tre protagonisti.

A distanza di 14 anni, Luxuria, che in questa nuova edizione targata mediaset e sotto la guida di Ilary Blasi, ha il ruolo di opinionista, ha voluto omaggiare proprio Rubicondi. Visibilmente commossa ha detto: «Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è, Rossano Rubicondi».

Dall'Honduras però, anche a causa di un ritardo di trasmissione, Alvin interrompe l'applauso del pubblico e questo momento commovente tagliando corto: «Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti».