Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria zittisce Nicolas Vaporidis: «Porta rispetto e chiamami "Cara" e non "Caro"»

Laura Maddaloni e Clemente Russo perdono al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, e Nicolas Vaporidis perde le staffe. Era stato lui a mandarli in nomination ma non regge il colpo e sbotta e se la prende con tutti. «Sì ho fatto una ca**ata, volevo andassero via Carmen e Alessandro. A voi piace far vedere le nostre miserie che litighiamo per un pezzo di cocco. Questo è assurdo si vede che il pubblico ama il trash preferisce stare a vedere i battibecchi più che due sportivi che lottano per il gruppo».

L'attore non è d'accordo con la decisione del pubblico e accusa i telespettatori di amare una tv "spazzatura" piuttosto che due persone che stanno mostrando valori e talento all'interno del reality. Le parole ovviamente oltre che rivolte al pubblico sono dirette anche a Carmen e al figlio. E qui Vladimir Luxuria non ci sta.

«Tu viaggi in alto perché sei l'intellettuale del gruppo mentre Carmen e Alessandro sono trash. Ma chi sei? Il professore».

«Caro Vladimir...» prova a replicare Vaporidis che però viene stroncato subito dall'opinionista

«Intanto se parli di rispetto chiamami cara Vladimir e non caro»