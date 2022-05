Isola dei Famosi 2022, Soleil Sorge ci "ripensa" e vola in Honduras (con un look tutto nuovo): ecco quando entra

La sua partecipazione era in dubbio, ma invece eccola in aereoporto pronta per atterrare in Honduras. A L'Isola dei Famosi 2022 sta arrivando anche l'uragano Soleil Sorge. Con treccine bionde lunghissime per l'influencer è un ritorno sull'isola visto che già nel 2019 partecipò al reality sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi e in quell'anno trovò anche l'amore. Una storia che si è portata a casa ma che è durata pochissimo quella con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Si arricchisce così il curriculum televisivo della Sorge, reduce del Gf Vip dove il tringolo creato tra lei, Alex Belli e Delia Duran ha appassionato milioni di italiani (almeno all'inizio) e la sua partecipazione come opinionista a La Pupa e Il Secchione ora è pronta a far saltare gli equilibri dei naufraghi.

APPROFONDIMENTI PERSONE Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte, un'amore iniziato in... PERSONE Guendalina Tavassi, chi è l'ex marito Umberto D'Aponte... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Guendalina abbandona: «Ho questioni... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Alessandro abbandona: «Devo riprendere... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil torna nella casa (ma è un'altra): Signorini... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil eliminata a sorpresa? «Era tutto scritto, pronta...

Isola dei Famosi 2022, Guendalina abbandona: «Ho questioni gravi da risolvere». C'entra l'ex marito? Edoardo crolla

Isola dei Famosi 2022, arriva anche Soleil Sorge

Con lei, il 30 maggio, arriverà anche Vera Gemma che ha partecipato già all'Isola dei Famosi lo scorso anno. Al momento sembra che rimarranno in honduras solamente una settimana, ma chi può dirlo d'altronde il claim di quest'anno è Tutto può cambiare....

Isola dei Famosi 2022, Alessandro abbandona: «Devo riprendere gli studi universitari». Ma Ilary non gli crede: «Sicuro sia questo il motivo?»

Quello che è certo è che Soleil con le sue nuove e lunghissime trecce non mancherà di sfoggiare i suoi costumi a Cayo Cochinos. L'influencer ha lanciato qualche giorno fa infatti la sua prima beachwear collection: una linea di costumi da bagno, tutti ispirati agli elementi naturali: acqua, aria, fuoco, spirito e terra.

La sua passione per la moda l'avevamo già scoperta al Gf Vip nella casa Soleil non ha mai sfoggiato look banali ma sempre trendy e ora vedremo come ci stupirà in Honduras