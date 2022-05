Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino si accascia a terra: «Portato in ospedale con un elicottero»

Roger Balduino non si alza dopo la prova tra le due fazioni. «Credo che nel porre resistenza a Clemente nella sabbia si sia fatto male» spiega Alvin. Non riesce a tirarsi su il modello. I Tatanka hanno sfidato i naufraghi in una prova ricompensa. La prima sfida viene vinta dalla squadra di Laura. Anche la seconda. Roger vuole sfidare Clemente Russo, in palio un ananas e due uova, ma la posta è più alta ed è fatta di «onore». La "battaglia" è vinta dal pugile, Roger perde ma non solo la sfida: il modello non si alza e arriva il dottore a L'Isola dei Famosi 2022.

«È stato immobilizzato l'arto, ora verrà portato via in elicottero per fare accertamenti e vedere se ha qualcosa di rotto». L'aggiornamento arriva qualche minuto dopo, il modello ha ripreso conoscenza, ma deve essere visto in un ospedale. Sembra che stia meglio a darci informazioni è l'inviato di Ilary Blasi in Honduras che va avanti con la trasmissione.