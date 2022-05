Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti torna dopo le gravi ustioni: «Bisogna saper andare avanti»

Verso la chiusra della tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022 arriva in studio Patrizia Bonetti. L'ex naufraga (che naufraga in realtà non è mai riuscita ad esserlo) ha dovuto abbandonare l'Honduras dopo un'ustione consequenziale a “la prova del fuoco”. L'influencer sbarcata a Playa Accoppiada con Roberta Morise e Blind, ha dovuto affrontare la prova del fuoco per aggiudicarsi la permanenza a Cayo Cochinos. Ma dopo 3.51 minuti e dopo aver perso la prova della Bonetti viene portata in infermeria e di lei poi poche e sporadiche notizie da Ilary Blasi e sui social si era alzata anche la voce che Patrizia stesse pensando di far causa al programma, ma così non è stato evidentemente.

Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi rompe il silenzio su Patrizia Bonetti: «Ha abbandonato, dovrà fare delle cure»

Isola dei Famosi 2022, in studio Patrizia Bonetti

«Sono molto felice finalmente di averti qui» la accoglie così la conduttrice che continua «Come stai innanzitutto?». È felice la Bonetti: «Finamente sto molto bene e sono molto felice di stare qui stasera». La Blasi poi continua: «Ci è dispiaciuto veramente tanto non averti li all'isola, so che ci tenevi»

«Ci tenevo tanto era un'avventura che era da tanto che volevo fare, però gli incidenti succedono l'importante è andare avanti alla fine»