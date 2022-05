Isola dei Famosi 2022, Vaporidis smaschera Laura: «Ha truccato la prova». Ilary minaccia tutti: «La prossima volta provvedimenti»

E se Edoardo e Guendalina erano gli amici di Nicolas Vaporidis figuriamoci i nemici. Tra Laura Maddaloni e l'attore la fiamma dell'astio a L'Isola dei Famosi 2022 non si spegne. Ormai i due naufraghi non riesco più a incontrarsi senza scontrarsi. Le parole che volano sono fortissime perché Nicolas non accetta che Laura la scorsa puntata abbia chiesto di pareggiare durante la prova ricompensa. La moglie di Clemente Russo è stanca di essere giudicata solo una sportiva: «Quello che mi fa male è che ogni cosa che faccio mi accusa di non essere sportiva, quando in 50 giorni ho fatto tante cose belle. Ti stai accandendo»

Ma Vaporidis è chiaro anche se dispiaciuto: «Ci siamo detti delle cose bruttissime da un lato e dall'altro su cui voglio sorvolare. Da lei, proprio perchè è una campionessa mondiale, proprio come ha fatto Carmen per il figlio, mi aspetto di non mettersi d'accordo».

La minaccia di Ilary

Ilary a questo punto vuole sapere i nomi di chi ha deciso di mettersi d'accordo: «Quello che avete provato a fare non è permesso, per questa volta non succederà niente, ma se ricapiterà verrete puniti e io le promesse le mantengo»