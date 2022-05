Isola dei Famosi 2022, lettera d'amore per Nicolas Vaporidis (lui scoppia a piangere): «Ali aspettami che torno»

«Ciao Nicolas prima di tutto volevo dirti che sto bene». Finalmente arriva anche per Vaporidis un messaggio in diretta. Una pergamena scritta dalla fidanzata per dare forza al naufrago a L'Isola dei Famosi 2022. «Sono qui esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare come sia stressante la vita sull'isola ma allo stesso tempo stai facendo un'esperienza incredibile». Non si sa nulla di lei, ma si capisce che il sentimento è forte.

Isola dei Famosi 2022, Nicolas scoppia a piangere: «Mi manca una persona che ho a Londra». Chi è la misteriosa fidanzata?

Isola dei Famosi 2022, lettera a sorpresa per Nicolas

«Vai avanti così, primo perché quella bandata ti sta troppo bene e secondo perché sei davvero te». Nicolas Vaporidis è sempre stato riservato e tra lei è Ilary Blasi c'è un patto: non raccontare troppo del privato. Ma stasera le regole sono un po' ribaltate. «Ti prego non mi far leggere tutto ciò in diretta non ce la faccio e io e te abbiamo un patto». La conduttrice chiede al naufrago di leggere solo qualche parola. «Goditi questi momenti. Io ti sto aspettando qui. Sei sempre nei miei pensieri e non vedo l'ora di riabbracciarti»

Isola dei Famosi 2022, tutti contro Nicolas Vaporidis: «È un dittatore». Luxuria li zittisce: «Invece di lamentarvi fate qualcosa»

Il naufrago crolla in diretta

Nicolas scoppia a piangere e seppur sia molto certo di non voler raccontare nulla di sè si lascia scappare delle parole importanti: «Tutte le volte che perdo il controllo o so che sto per comportarmi male penso a lei. La voglia di migliorarmi io ce l'ho grazie a lei. Mi fa venire la voglia di essere migliore. Ali, aspettami che torno presto».