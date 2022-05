Isola dei Famosi 2022, stasera la verità: chi abbandona? Le anticipazioni della diciannovesima puntata

Stasera, lunedì 23 maggio 2022, su Canale 5 va in onda la diciannovesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022. A commentare le "prodezze" dei naufraghi ci saranno come sempre: la padrona di casa Ilary Blasi, che non mancherà di prendere anche un po' in giro Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I concorrenti hanno scoperto che il programma sarà prolungato fino al 27 giugno e stasera in diretta ognuno dei naufraghi dirà cosa ha deciso di fare: se rimanere o abbandonare il reality.

Isola dei Famosi 2022, le anticipazioni

Questi giorni al centro dell'attenzione c'è stato Edoardo Tavassi. Tra la storia con Mercedesz Henger che traballa e un passato difficile che a volte riaffiora per il fratello di Guendalina non sono stati giorni facili. E stasera proprio il naufrago formerà una "strana coppia" con Carmen Di Pietro e ci sarà da ridere. Una prova particolare per conquistare un dolce premio e dalla produzione garantiscono che scopriremo nuovi termini, ma d'altronde con Carmen è inevitabile.

Le nomination

L'arrivo dei nuovi concorrenti ha fatto sicuramente saltare gli equilibri. Le liti non sono mancate tra Estefania, Roger e gennaro. Stasera sicuramente ci sarà un confronto. Inoltre scopriremo anche chi tra Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.