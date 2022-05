Isola dei Famosi 2022, Mercedesz innamorata di Edoardo? «È fidanzata». La figlia di Eva Henger smascherata a Mattino 5

Mercedesz Hengers è la nuova naufraga de L'Isola dei Famosi 2022 da qualche giorno e la polemica non si placa. La concorrente del reality condotto da Ilary Blasi è accusata in primis di aver partecipato comunque allo show nonostante le condizioni di salute di sua madre, Eva Henger, che è rimasta vittima di un grave incidente d'auto in Ungheria assieme al marito Massimo Caroletti. A poco è servito ieri il chiarimento di Eva che a Pomeriggio 5 ha chiesto agli haters di palcare le critiche feroci perché è stata lei stessa a spalleggiare le partecipazione della figlia a L'isola. «A me fa piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia. Lei non è egoista». Niente gli utenti non accettato che mentre Eva è a ora a Roma sotto le cure del pofessor Lorenzetti e dovrà subire un intervento al piede, mercedesz stia spensierata a divertirsi in honduras.

Isola dei Famosi 2022, Mercedesz sotto accusa

Ma oggi la polemica si sposta e non c'entra nulla la mamma. Mercedesz è arrivata a Cayo Cochinos con lo scopo di conquistare Edoardo Tavassi o Alessandro Iannoni. Già prima del suo sbarco in Palapa la naufraga ha indirizzato il suo interesse sul fratello di Guendalina, dichiandosi single e aperta a una nuova storia d'amore. E ieri in diretta la naufraga ha dichiarato che Edo la sta conquistando. Ma la verità sarebbe un'altra. Oggi a Mattino 5 il paparazzo dei vip Andrea Franco Alajmo ha smascherato la figlia di Eva. Secondo quanto detto da Federica Panicucci infatti Mercedesz sarebbe fidanzata con un ragazzo di nome Fulvio.

La figlia di Eva è single?

«Mercedesz è impegnata già da diverso tempo e fino a una settimana prima di partire stava con questo Fulvio». A corredo delle dichiarazioni Alajmo ha portato con sé alcuni scatti inequivocabili. E in effetti, nelle foto incriminate la vip si è vede in compagnia di un uomo, con il quale si è scambiata un bacio, all’interno di un ristorante.

Le reazioni in studio

In studio c'erano anche Raffaello Tonon e Patrizia Groppelli. Il primo si è detto vicino al fratello di Guendalina «povero Edoardo Tavassi», mentre la seconda non accetta proprio la scelta della figlia di eva: «Se avessi una mamma in quelle condizioni, non partirei per tutto l’oro del mondo»