Isola dei Famosi 2022, malore in diretta per Laura Maddaloni: la naufraga allontanata dalla Palapa

Ansia per Laura Maddaloni durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2022. La judoka si è sentita male durante il collegamento con Ilary Blasi. A riferirlo è stato Alvin prima di dare il via al cocco quiz: «Ha avuto un piccolo mancamento», spiega l'inviato in Honduras della conduttrice. Un fuori programma che Ilary non avrebbe mai voluto sentire. Ma la situazione è sotto controllo, inviato infatti spiega che la naufraga ha avuto solo un mancamento ed è stata portata via solo in via precauzionale.

«Non è nulla di grave». Ilary Blasi, un po’ in difficoltà, sentite le rassicurazioni di Alvin va avanti come da sclaetta. Niente di grave, assolutamente», ribadisce ancora Alvin prima di dare il via alla prova leader in Playa Palapa. Poi Laura torna ha ancora il volto provato e l'inviato chiede alla naufraga di rassicurare i famigliari a casa. La moglie di Clemente Russo, non troppo convinta cerca di rassicurare tutti: «Un calo di pressione, ma mi sento meglio adesso»