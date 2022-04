Isola dei Famosi 2022, Gustavo crolla di fronte alla moglie: «Non ho una vita senza te». Intanto lei pensa al Gf Vip? Le indiscrezioni

Gustavo Rodriguez è protagonista insieme al figlio Jeremias de L'Isola dei Famosi 2022. Una persona riservata ma equilibrata, battagliera ma saggia, questo abbiamo capito in questi pochi giorni di permanenza a Cayo Cochinos del papà di Belen. L'unico punto debole per Gustavo è la moglie, Veronica Cozzani. Un amore che dura da sempre. «Quando mi sveglio parlo con lei». Piange il naufrago quando pensa alla moglie. «L'ho conosciuta a lavoro l'ho vista passare e mi sono perso. Dal giorno che l'ho conosciuta lei si è fidata di me e non hai smesso di farlo. Sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo tutti i giorni, non abbiamo bisogno di questo. Mi manca la routine che abbiamo. Mi manca un suo saluto. E lei è l'unico motivo percui io vorrei tornare, per non lasciarla».

Isola dei Famosi, Gustavo pazzo d'amore per Veronica

Stasera Veronica è in studio con Ilary Blasi per fare una sorpresa al marito.

«Lei è l'unico mio amore, non ho un'altra vita, lei è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due lei è un po' più dura. Non ci diciamo ti amo ma ce lo diciamo con le piccole cose che ci facciamo l'un l'altro. È una persona che ti fa i regali tutti i giorni, che la senti vicina sempre». È un fiume in piena il padre di Belen, Cecilia e Jeremias: «Io le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori, il merito di questo legame è suo».

La sorpresa: il naufrago scoppia a piangere

Scoppia a piangere in diretta quando Ilary gli dice che Veronica è lì per lui. «Dai hola sono qui. Sono troppo fiera. Sai che ti amo, non lo dico tutti i giorni ma sai che ti amo. Sei così lindo. Lui è così come lo vedete. Lui è il mio equilibrio, è altruista da consigli buoni, è un bravissimo papà. Io te quiero mucho». Gustavo non trattiene le lacrime e l'emozione. «Se per qualche motivo vuoi che torni io torno». La donna però è ferma e decisa: «Devi tornare quando devi, non adesso».

Veronica pronta per il Gf Vip? Le indiscrezioni

Veronica è l'unica della famiglia Rodriguez a non aver mai preso parte a nessun reality, ma le cose potrebbero cambiare. Stando alle ultime indiscrezioni pare proprio che la donna, classe 1963, dopo essere rimasta per troppo tempo nell’ombra, potrebbe presto avere un posto in prima linea nel mondo dei reality. L'indiscrezione si legge su Nuovo: «a mettere gli occhi su Veronica Cozzani sarebbe stato proprio Alfonso Signorini, il futuro conduttore della prossima edizione del Gf Vip». E pensare che uno dei suoi sogni da giovane era proprio quello di far parte del mondo dello spettacolo, che sia prossimo a essere realizzato....