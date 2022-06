Isola dei Famosi 2022, Edoardo abbandona a causa di un infortunio. La mamma e Guendalina furiose: «È stato costretto a farlo»

«Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk' e ancora uno ‘stuk' e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l'Isola». E così è stato per Edoardo Tavassi. A un passo dalla finalissima il naufrago, tra i favoriti per la vittoria è stato obbligato ad abbandonare il reality per un brutto infortunio.

Isola dei Famosi, Edoardo abbandona per un infortunio

«Mi hanno comunicato l'esito della risonanza solo pochi minuti fa e mi sono messo a piangere, perché sognavo la finale e sarei andato fino in fondo anche su una gamba sola, ma purtroppo non si può». L'Honduras ha così perso ieri uno dei suoi piu' grandi protagonisti, ha lasciato i suoi amici sull'isola in lacrime e i telespettatori disperati ma con un'inica grande certezza: "lui è il vero vincitore morale".

Le polemiche

Ma il suo ritiro dall'Isola dei Famosi 2022 ha anche scatenato le polemiche dei suoi cari: mamma Emanuela Fuin e la sorella Guendalina Tavassi non hanno preso benissimo la decisione della produzione. L'ex naufraga, costretta ad abbandonare il gioco per sue questioni personali, ha deciso dopo la comunicazione del ritiro di non collegarsi con il programma per protesta «Ragazzi volevo solo avvertirvi che oggi non sarò più in collegamento con l’Isola perché io sono una persona onesta e leale e quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata», ha annunciato la Tavassi con un video sul quale ha poi apposto questa stoccata: «A differenza di molti che sono interessati solo alla tv, preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto!!!». La mamma ha lasciato il suo sfogo ai social network. «Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non fosse stato obbligato». La delusione è tanta per i fratelli Tavassi. «Questa è la nostra storia da sempre, arriviamo a un millimetro dalla felicità e poi ci sfumata così». Guendalina è triste ma aspetta a braccia aperte il fratello e sdrammatizza con la sua solita ironia l'accaduto: «Ma porca miseria sei stato mesi sdraiato su una stuoia e proprio mo' dovevi anda' a fà un'escursione»