Isola dei Famosi 2022, il ricordo di Clemente e Laura per le figlie ricoverate in terapia intensiva: «È stato un momento difficilissimo»

Sono entrati insieme Clemente Russo e Laura Maddaloni a L'Isola dei Famosi 2022 ma stasera si dovranno dividere. Da coppia leader di Playa Sgamada dovranno decidere chi tra i due continuerà il gioco rientrando su Playa Accoppiada e chi rimarrà sull'Isola degli esiliati con il rischio di essere eliminato per sempre. Prima della decisione però Ilary Blasi vuole regalare a marito e moglie una clip da vedere insieme.

Rosy, Janet e Jane le tre figlie di Clemente e Laura hanno realizzato un videomessaggio ed una lettera dolcissima per papà e mamma. Parole emozionanti e ricordi indelebili per i naufraghi che ripercorrono insieme alla conduttrice il dolore che hanno provato quando le gemelle (Janet e Jane) sono finite in terapia intensiva perché nate premature 9 anni fa. «Non ho mai pensato il peggio, in realtà io ho fatto poco. Janet ha fatto tutto perché è una forza della natura», Laura è commossa. Clemente Russo saputo delle bambine era pronto a mollare la boxe ma Laura l’ha convinto a continuare per le sue figlie e Vinse l'oro proprio per loro.

La storia di Janet e Jane

La moglie di Clemente non ha paura di nulla tranne che delle malattie: «Se esci da una cosa così forte, dopo restano veramente pochissime cose che possono spaventarti. L’unica cosa che voglio è che ci sia la salute» e continua, «Uniti si è più forti, tutto si può raggiungere. Le mie bimbe sono nate con amore, noi qualsiasi cosa facciamo la facciamo con amore e forza». Clemente commosso ma con orgoglio parla delle bambine: «Sono stupende e forti. Hanno preso pregi e difetti di entrambi. Noi siamo esplosivi, con delle fragilità. Loro sono uguali a noi, ci assomigliano davvero tantissimo».