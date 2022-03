Isola dei Famosi 2022, Zequila e Floriana ai ferri corti: «Slegatemi sennò faccio il nudismo selettivo»

L'Isola dei Famosi 2022 è iniziata solo 3 giorni fa e già gli animi si accendono. Arrivati da soli sull'Isola, Floriana Secondi e Antonio Zequila si sono trovati invece "obbligati" a giocare in coppia, per di più legati h24 da una fune di 75 cm. Una corda che li tiene legati sempre, notte e giorno. Ilary Blasi era stata chiara: «Si pure per i bisogni starete legati», e proprio da qui iniziano i dissapori.

Isola dei Famosi 2022, Antonio e Floriana non si sopportano più

Zequila è certo che l'Isola dei Famosi è un'esperienza che va vissuta da solo, e sottolinea che anche se avesse uniti a se qualche familiare non sarebbe comunque in accordo con la decisione della produzione. La minaccia arriva e Er Mutanda grida al «nudusmo selettivo» qualora non dovessero liberarlo da Floriana. «Sono venuto all'Isola per fare un percorso di libertà dove non ci deve essere costrizione. Devo avere la mia libertà di andare a nuotare, di passeggiare. La cosa più bella è nuotare e asciugarsi, capito?».

L'ex gieffina perde le staffe

Floriana e Antonio sono legati ma hanno due caratteri completamente diversi, a affermarlo la stessa gieffina. «Abbiamo due caratteri opposti, lui vuole stare all'ombra, io al sole, lui vuole dormire, io voglio alzarmi. A questo stamattina non gliene è fregato nulla che era legato al cordiglione, è voluto andare in bagno e l'ho dovuto accompagnare». Poi la situazione si è fatta più accesa quando Antonio voleva nuotare e Floriana invece starsene in spiaggia. Qui l'ex gieffina ha chiesto aiuto agli altri naufraghi: «C'è un problema, allora lui non ce la fa più a stare legato io ho un problema con la schiena e non mi posso togliere 'sta cosa. Lui dice che si vuole andare a fare 'sto bagno lui dice che adesso si slega e si prenderà la responsabilità. Io non posso stare tutto il giorno a sentirmi dire "voglio fare il bagno" ogni 5 minuti, perché io sto andando fuori di testa».

Fiamme tra i naufraghi

Zequila è fermo della sua idea e scoppia la lite con Floriana: «Si però stai un attimo zitta che se a te non piace che voglio andare a nuotare a me non piace che parli sempre. Allora da adesso in poi non parli più. Non accetto le persone aggressive». Qui la Secondi ha tirato fuori tutta la sua verve: «Meglio aggressive come me che saccenti come te che si mettono così e poi dicono cose con parole che puniscono severamente»